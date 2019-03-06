شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الحكومة خفضت دعم الصحف القومية إلى الثلث.. ومش هنمد إيدينا لحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحكومة خفضت الدعم المالي للصحف القومية بنسبة الثلث عن العام الماضي، في ظل اتخاذ إجراءات ترشيدية داخل المؤسسات القومية لتقليل النفقات.

وأضاف «جبر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على شاشة «صدى البلد»: «الحكومة غير معنية بتخفيض عدد صفحات الإصدارات، ولديها ما هو أهم ليشغلها»، لافتًا أن دعم الحكومة لمؤسسات الصحف القومية سيتوقف خلال فترة من الفترات المقبلة، شريطة أن يتم تمكين المؤسسات من أصولها المالية.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الورق والطباعة والكهرباء، مع انخفاض الدعم الحكومي المقدم للصحف القومية قائلًا: «يجب استثمار أصول مؤسسات الصحف القومية، حتى تكون لديها استقلالية وحرية، ولا تمد يدها لأحد».