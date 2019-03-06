شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لإنشاء فرع لجامعة أسوان في توشكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، الأربعاء، بالدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لدراسة إمكانية إنشاء فرع لجامعة أسوان في مشروع توشكى لتكون نواة لمجتمع عمراني جديد داخل هذا المشروع القومي العملاق.

وبحسب بيان، ضم الوفد كلا من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور «غلاب» إن الهدف من إنشاء فرع لجامعة أسوان في مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى هو تحقيق أكبر استفادة من الاستثمارات والبنية الأساسية الكبيرة الموجودة داخل المشروع الكبير، علاوة على تنمية منطقة توشكى بالكامل بواسطة جامعة اسوان التي تعتبر بيت خبرة في المحافظة.

وأضاف أن من المقترح أن يضم فرع الجامعة في توشكى عددا من الكليات العملية مثل كلية الزراعة والعلوم وهندسة الطاقة وكلية التمريض لأن هذه الكليات سيكون لها مردود مباشر وسريع على تنمية توشكى.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن عثمان أن وزارة الري ترحب للغاية بفكرة إنشاء فرع لجامعة أسوان في توشكى وسوف توفر كافة الإمكانيات الممكنة لإنشاء هذا الفرع في أقرب وقت، كما سيتم عقد اجتماع آخر مع المسؤولين في وزارة الري خلال الأسبوع المقبل لعرض خطة جامعة أسوان لإنشاء هذا الفرع وآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.