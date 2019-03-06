شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يحذر رؤساء الصحف القومية: 6 أشهر لتنفيذ توصيات «الوزراء» أو العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الاجتماع الذي عُقد بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة وزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال، كان مخصصًا لمناقشة عدة ملفات داخل مؤسسات الصحف القومية.

وأضاف «جبر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «تم الحديث مع وزيرة التخطيط عن ملف ديون المؤسسات القومية، وتحديث العمالة، وإدارة الأصول، وتطوير محتوى التحرير».

وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى وضع عدد من التوصيات للارتقاء بحال المؤسسات القومية، عن طريق تنفيذ خطة محددة بمعرفة رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة خلال 6 أشهر، وفي حال عدم الالتزام يكون من حق الجمعية العمومية عزله وانتخاب غيره.