شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن طرح مناقصة عامة لرصف مدينة فوة بـ«البازلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن طرح مناقصة عامة لرصف مدينة فوه بالحجر البازلت، حفاظاً على الطابع المعماري والحضاري لمدينة فوه الإسلامية والأثرية، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والتخطيط العمراني والسياحة، والتنسيق الحضاري والوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة المجتمع المدني، نظرًا لطبيعة مدينة فوه الخاصة، مؤكداً على أهمية إعادة الشيء لأصله.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ كفرالشيخ بالمهندس عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس استفتاح أبو إبراهيم، نائب رئيس المدينة.