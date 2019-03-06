شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكتشف تهالك مرافق «الجزيرة الخضراء»: تعرض حياة الناس للخطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، سير أعمال المرافق والخدمات بقرية الجزيرة الخضراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.

وأوضح بيان، الأربعاء، أنه بالمرور على الجزيرة تبين أنه يوجد غرفة محابس كبيرة مفتوحة بجوار سور مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية مما يعرض حياة التلاميذ للخطر.

كما تبين وجود بعض أعمدة الإنارة المجاورة لسور مدرسة الوحدة المجمعة قديمة وصدئة ومتهالكة، فضلا عن قدم أعمدة الإنارة بمدخل القرية من ناحية طريق بركة غليون، بالإضافة إلى تجمع مياه كبير بأرض فضاء أمام مدرسة الوحدة المجمعية بقرية الجزيرة الخضراء، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ووكيل وزارة الكهرباء، بسرعة تلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، وتحسين الخدمات والمرافق بالقرية، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين ورعايتهم والاهتمام بطلباتهم وحل مشاكلهم.