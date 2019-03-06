شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يسلم العلاج لأول 16 حالة فيروس سي بحملة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، الأربعاء، علاج الفيروسات الكبدية لأول 16 حالة تظهر إيجابيتها لفيروس سي بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية حملة ١٠٠ مليون صحة بمحافظة الشرقية، وسط سعادة من المواطنين بالمجهودات التي تقوم بها الدولة وإجراء الكشف والفحص الطبي على المواطنين بالحملة وتقديم العلاج مجاناً.

حيث تم تسليم عقار «السوفالدي، والداكلانورك» لعدد 7 حالات بمركز الإحالة بمستشفى حميات الزقازيق، و9 حالات أخرى بمركز الإحالة بمستشفى بلبيس المركزي.