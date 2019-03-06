شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا بتخصيص 2116 مترًا لإقامة مدرسة تعليم أساسي بالسالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (٢١٧٥) لسنة ٢٠١٩م، بتخصيص قطعة أرض مساحتها ٢١١٦ مترا داخل الحيز العمراني بقرية السالمية بمركز فوه، تبرع المواطن (محمود كامل على الزعفراني) لإقامة مدرسة تعليم أساسي، باسم محمود كامل على الزعفراني، على أن يتم التنفيذ خلال عامين من تاريخه، وذلك للصالح العام وتحقيق التنمية وتلبية احتياجات أبناء القرية. قدم المحافظ خالص الشكر والتحية للمواطن (محمود على الزعفراني) لتبرعه بمساحة ٢١١٦ مترا لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية السالمية بمركز ومدينة فوه.

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