شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحصنا أكثر من 34 مليون مواطن منذ انطلاق حملة 100 مليون صحة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنهم قاموا بالكشف على أكثر من 3 ملايين مواطن في المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة.
وتابع «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم، الأربعاء،: «نشهد إقبالا منقطع النظير من المواطين بنسبة تخطت 156% من المستهدف».
واستكمل: «فحصنا أكثر من 34 مليون مواطن منذ إطلاق المبادرة حتى الآن».
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