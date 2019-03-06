شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحصنا أكثر من 34 مليون مواطن منذ انطلاق حملة 100 مليون صحة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنهم قاموا بالكشف على أكثر من 3 ملايين مواطن في المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة.

وتابع «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم، الأربعاء،: «نشهد إقبالا منقطع النظير من المواطين بنسبة تخطت 156% من المستهدف».

واستكمل: «فحصنا أكثر من 34 مليون مواطن منذ إطلاق المبادرة حتى الآن».