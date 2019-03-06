شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: فصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات.. وتحليلات مفاجئة للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن أنه سيقوم بتفعيل القانون ضد متعاطي المخدرات، ولن يتردد عن فصل أي موظف بالوزارة والجهات التابعة لها لمن يثبت تعاطيه المخدرات.

وأكد «طايع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الأوقاف جزء من الحكومة المصرية، وواجب عليها أن تبدأ بهذه المبادرة.

وأوضح أنه سيتم إجراء تحاليل طبية للموظفين، وأنه سيتم إجراء تحليل مفاجئ، وستُتخذ الإجراءات اللازمة بالقانون.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة الأوقاف وزارة دينية، ومن المطالب أن يكون المجتمع سليمًا صحيًا ودينيًا.