شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بتغليظ عقوبة تعاطي المخدرات: المواد الحالية غير رادعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه طالب بتغليظ عقوبة تعاطي المخدرات، مضيفا: «حادث قطار محطة مصر أعطانا درسًا هامًا».

وأوضح «نصر الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن كل عقوبات تعاطي المخدرات إدارية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك عقاب بالحبس والغرامة؛ حتى يتحمل أي متعاطٍ عواقب تعاطيه للمخدرات.

وذكر أنه يجب تعديل القانون الحالي بحيث يعتبر تعاطي المخدرات جريمة، لافتًا إلى أن هذا القانون سيسري على كل الفئات وعلى كل الموظفين والعاملين في كل القطاعات.

وأشار إلى أن هناك قصورًا في القانون الحالي، وأن عقوباته لا تكفي لردع متعاطي المخدرات، لافتًا إلى أن التشريع والقانون هما اليد العليا لحماية كل أبناء الوطن من عبث العابثين.