شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضي يشن هجومًا على إعلام الأهلي والزمالك: إثارة للفتنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الناقد الرياضي فتحي سند، إن مؤتمر نبذ التعصب شو إعلامي ظريف تناول قضية في منتهى الخطورة، والمؤتمر حسن النية شكلًا لكن مضمونًا لم يحقق جديدًا، على حد قوله.
وأضاف «سند» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «توصيات المؤتمر روتينية، وسبب كل بلاوي التعصب هي أجهزة الإعلام، لسماحها لأي مسؤول بالخروج والتصريح بهرتلة».
وطالب بإغلاق كل إعلام الأندية، وأن يتم منعه من إثارة موضوعات تثير الفتنة، مؤكدًا أن «الدولة يجب أن تراقب مجلات الأهلي والزمالك، وقنواتهما.. وطالما الأهلي والزمالك في خلاف تبقى الساحة الرياضية خربانة، والعاملون في الإعلام الرياضي معظمهم غير مؤهلين».
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