شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ينتقد غياب الأهلي عن مؤتمر «نبذ التعصب»: سر عدم النجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إن مؤتمر (نبذ التعصب بين الجماهير) غاب عنه النادي الأهلي، على الرغم من حضور رئيس نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، مضيفًا أن غياب النادي الأهلي عن نبذ التعصب يعني عدم نجاح المؤتمر، لأن أي مؤتمر لابد من تواجد الأهلي والزمالك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن وجود رئيس الزمالك سبب غياب أي قيادي بالنادي الأهلي، والدولة تتمنى اللقاء بين أعضاء مجلس إدارة الناديين، والتقريب بين وجهات النظر، لأن الحكومة تريد مصلحة مصر.

وتابع: «خلال 3 أشهر سيكون لدينا بطولة أفريقيا، والجماهير من الناديين سيكونون المشجع الرئيسي للمنتخب، والدولة تسعى لنجاح البطولة بصورة منقطعة النظير»، موضحًا أن نبذ التعصب لا يأتي من مجرد مؤتمر واحد، ويعد المؤتمر خطوة، ووزارة الشباب تتبنى نبذ التعصب الرياضي وعلى الجميع الاستجابة.

وتابع أن العدالة بين الأندية الأساس لنبذ التعصب، ولابد من مراقبة صفحات الأندية الشعبية، لأن البعض يثير الفتنة من أجل إحداث التعصب والفتنة بين الجماهير.