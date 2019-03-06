شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تنتهي من توفير وحدات خدمية لزوار الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الآثار من تنفيذ عدد من الوحدات الخدمية داخل منطقة الأهرامات بالجيزة، بالتعاون مع البنك الأهلى المصري، ضمن أعمال بروتوكول الرعاية المشترك لتطوير المناطق الأثرية.

وقال أيمن سعيد، معاون الوزير لتطوير المواقع الأثرية، في بيان، الأربعاء، إن الوحدات عبارة عن غرفة خاصة لمفتشى الآثار المسؤولين عن التواصل مع الزوار ومساعدتهم أثناء جولاتهم، وإرشادهم والإجابة عن أسئلتهم، وملحق بالغرفة مظلة صغيرة مزودة بمقعد للاستراحة وبها مصدر كهرباء لشحن الهواتف المحمولة والكاميرات.

وأشار إلى أنه جار تعميم وتنفيذ هذه الخدمات، في كل من معابد أبوسمبل وفيلة والكرنك ومنطقة آثار دهشور وسقارة، بالإضافة لتزويد المناطق بلوحات إرشادية وأكشاك للأمن وبوابات استقبال، في إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق الأثرية ومشروع تحسين عرض المواقع الأثرية بالتعاون مع البنك الأهلى، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، وبالتنسيق مع وحدة تطوير الخدمات وتنمية الموارد المالية بمكتب وزير الآثار.

وأعلنت الوزارة البدء في مشروع تطوير معبدفيلة بأسوان، في إطار خطتها لتطوير المواقع الأثرية، وأوضح المهندس وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، أن أعمال التطوير شملت إزالة الحشائش والعقول والمخلفات، وإصلاح ورفع كفاءة مرسى المعبدالمطل على النيل، وتطوير المدخل، ووضع لافتات إرشادية حديثة وتوزيعها في مناطق متفرقة في جميع أرجاء الجزيرة، بما يضمن وضوحها لجميع الزائرين ووضع خريطة كاملة للموقع، مضيفا أن الأعمال شملت أيضاً إصلاح وتطوير الحمامات الموجودة بالمنطقة، ووضع أكشاك حديثة للحراسة والأمن، ووضع نظام حديث للتأمين متصل بغرفة للتحكم.

من جانبه أشار عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إلى أن الوزارة قامت بأعمال ترميم وتنظيف جدران وأعمدة المعبدمن السناج، بالاضافة لتثبيت الألوان لإظهار الرسومات التي يتفرد بها المعبد.