شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين بأسيوط يطالب بإنشاء كلية لتعليم قيادة القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالحكيم عليان، نقيب المهندسين في أسيوط، إنه تقدم بطلب للنقابة العامة لإنشاء كلية لتدريس وتعليم قيادة القطارات.

وأضاف "عليان" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «جلست مع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بخصوص الكلية، وقال إنه يوجد معهد وردان لتدريب السائقين، وعندما كنت وزيرًا للنقل وقعت بروتوكول مع جامعة ألمانية لتبادل الخبرات، ولكن لم يفعّل».

وتابع: «طلب إنشاء الكلية شرعي، وسنذهب لمعهد وردان، وإذا وجدناه جيدًا وكافيا سنفعل بروتوكول التعاون مع ألمانيا لتدريب السائقين».