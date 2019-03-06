شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين بأسيوط يطالب بإنشاء كلية لتعليم قيادة القطارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عبدالحكيم عليان، نقيب المهندسين في أسيوط، إنه تقدم بطلب للنقابة العامة لإنشاء كلية لتدريس وتعليم قيادة القطارات.
وأضاف "عليان" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «جلست مع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بخصوص الكلية، وقال إنه يوجد معهد وردان لتدريب السائقين، وعندما كنت وزيرًا للنقل وقعت بروتوكول مع جامعة ألمانية لتبادل الخبرات، ولكن لم يفعّل».
وتابع: «طلب إنشاء الكلية شرعي، وسنذهب لمعهد وردان، وإذا وجدناه جيدًا وكافيا سنفعل بروتوكول التعاون مع ألمانيا لتدريب السائقين».
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المهندسين بأسيوط يطالب بإنشاء كلية لتعليم قيادة القطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.