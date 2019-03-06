

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تسير بخطى واثقة وثابتة في خطتها الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي وتطوير مراكزها البحثية. ولفت المحرصاوي - خلال حفل تخريج الدفعة الأولى بمركز الهندسة الوراثية اليوم - إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية داخل الجامعة من بحث علمي وتقنيات حديثة وتحاليل معملية مختلفة، تسهم جميعها في دفع عجلة البحث العلمي والعملية التعليمية إلى مقدمة صفوف الجامعات المحلية والعالمية.

وأوضح أن إدارة الجامعة تسعى للاستفادة من المجالات والتخصصات العلمية المختلفة لهذه المراكز والوحدات البحثية، أكاديميا ومجتمعيا، لتوظيفها في خدمة المجتمع ونهضة وتنمية البلاد، بحيث تتحقق منها الاستفادة على الوجه الأكمل.

وأعرب عن سعادته وفخره بتلك الكوكبة المميزة من الباحثين والباحثات، والذين تربوا في بيت العلم ومدرسة الأخلاق "الأزهر الشريف"، بقيادة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، ثم تدربوا وتخرجوا على أيدي نخبة متميزة ومتخصصة من العلماء المتخصصين.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة الأولى بمركز الهندسة الوراثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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