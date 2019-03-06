تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: شُكر لـ"عرفات".. وتوجيه بردع متعاطي المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، إلى جانب تمرير اتفاقيات، كان من بينها توصيات اللجنة الرئيسية لتنظيم بناء وترميم الكنائس المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، وعلى تخصيص قطعتي أرض بجنوب سيناء لإقامة مطار رأس سدر الدولي، واستخدام الثانيو في إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية،

وفيما يلي يرصد "الخليج 365" القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس في اجتماعه الأسبوعي.

في بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، لافتًا إلى أنه "أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية، وبذل قَصارى جهده رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا فى البنية الأساسية".

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد، حيث أشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد تم الانتهاء من حفر وسحب وتوصيل البنية التحتية لعدد 329 موقعاً ومبنى حكومياً من إجمالي "558 مبني"، وبمعدل يفوق المخطط التنفيذى للمشروع، وأنه تم الربط بعدد 20 قاعدة بيانات تمثل عدد 14 وزارة، وكذا تقديم عدد "7" حزم خدمات بإجمالي "39" خدمة بالمرحلة الأولى، وهي: "خدمات النيابة العامة- الداخلية– العدل - الجمارك- الاسكان- التموين- التأمين الصحي".

وكلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولي، والثانية لاستخدامها في إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية، في إطار توفير الأراضي لإقامة المشروعات التنموية.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب محافظة بورسعيد استصدار تراخيص بناء لبعض المباني الخاصة بهيئة قناة السويس، وكذا جامعة بورسعيد، وتضمن المباني إنشاء 25 عمارة لصالح معاشات العاملين بهيئة قناة السويس، وكذا إنشاء مبنى الضيافة ملك جامعة بورسعيد داخل توسعات الجامعة.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

وفي إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة 45 لاجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار، بتاريخ 25 فبراير 2019.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد من خلال الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بشأن جمع القمامة من الوحدات السكنية والتجارية بنطاق أحياء مدينة الجيزة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك في ضوء خطة الدولة لانهاء مشكلة القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتنظيم بناء وترميم الكنائس المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، ليصبح بذلك إجمالى عدد المبانى التى تم توفيق أوضاعها 783 كنيسة ومبنى تابعا.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ 29 مشروعاً بالمحافظات، وتشمل هذه المشروعات أعمال شبكات صرف صحي ومرافق، إلى جانب إحلال وتطوير شبكات طرق لبعض المناطق العشوائية بالمحافظات، فضلا عن إنشاء وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .

وأعلن رئيس الوزراء، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الإستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

وشهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، لإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت وزيرة الثقافة، إنه سيتم إتاحة المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي شبكة الإنترنت في صورة محتوى رقمي لكل الباحثين في شتى المجالات لكي يستفيدوا من هذا الكم الهائل من المحتوى الرقمي، إضافة إلى المهتمين بالثقافة المصرية والعربية ونشأتها وتطورها وانتشارها في أرجاء الوطن العربي وتأثيرها وتأثرها، ومن ناحية أخرى تستفيد مصر بحفاظها على ريادتها الثقافية بين شعوب العالم.

كذلك شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثي مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إنه بمقتضى الاتفاقية يمد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية منافذ وزارة التموين، المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جميعتي والمنافذ والسيارات المتنقلة بالمحافظات المختلفة، بالسلع الأساسية وأهمها الخضراوات والأسماك واللحوم تحت إشراف وزارة التنمية المحلية والمحافظين.

وفي مؤتمر صحفي، أعلنت وزيرة الصحة، الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة في 8 أشهر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار في 9 تداخلات جراحية، منها القلب وجراحات العيون والمخ والأعصاب وزراعة القوقعة.​​