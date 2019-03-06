وزير الثقافة والسفير البريطاني يفتتحان مهرجان حكاوي لفنون الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والسير جيفري آدامز سفير انجلترا في القاهرة، مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال بمركز الهناجر للفنون والتي تحمل اسم فنان العرائس الراحل ناجي شاكر وتنظمه مؤسسة "أفكا للفنون والثقافة" ويقام في ثلاثة محافظات هي (القاهرة، الإسكندرية والمنيا).
وقالت وزيرة الثقافة، في تصريح اليوم، إن المهرجان يعد أحد ثمار مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في مجال فنون الطفل، وتظاهرة فنية تجمع المهتمين بها من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة مساندة الوزارة لكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسعى للمشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للدولة والهادفة إلى تنمية الوعي وبناء الإنسان.
وسلمت وزير الثقافة، السيدة فيرا أرملة الراحل ناجي شاكر، درع الدورة بعد أن تفقدت معرضًا لملصقات العروض المشاركة إلى جانب عرض العرائس الشهير الليلة الكبيرة الذي يعد علامة بارزة في تاريخ المسرح المصري والعربي.
حضر الافتتاح محمد الغاوي رئيس المؤسسة، والمدير الفني للمهرجان وعدد من كبار المسئولين بالثقافة والشخصيات العامة والإعلاميين، ووفود الدول المشاركة وممثلو سفاراتهم بالقاهرة.
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