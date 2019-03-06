"يُناقش الأحد المقبل".. ننشر نص مشروع القانون الجديد لنقابة المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

حصل الخليج 365 على نسخة من مشروع قانون تقدمت به الدكتورة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، الخاص بنقابة المهندسين وتنظيم شئون مهنة الهندسة، وإجراءات القيد بالنقابة، وذلك بعد حصولها على تأييد أكثر من 60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب) للمشروع إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقالت "فراج" في تصريحات لمصراوي، إن مشروع القانون سيناقش يوم الأحد المقبل بلجنة الإسكان، مشيرة إلى أنه يشتمل على 121 مادة.

وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يمثل في جملته إعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في التقدم والرخاء ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث وما تشهده من طفرة رهيبة في التطور التكنولوجي وتكنولوجيا صناعة المعلومات وهندسة الاتصالات، وحتى تكون نقابة المهندسين بمثابة المخطط والعقل الهندسى للأمة ترعى مهندسا ذا قدرات مهنية وفنية وكفاءة عالية قادر على صنع مستقبل مصر الجديدة.