نشرة الحوادث المسائية الأربعاء.."اختناق 17 حالة في مدرسة.. ومد أجل الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

اختناق 17 تلميذًا ومعلمًا وإخلاء مجمع مدارس بسبب تسرب كلور من محطة مياه بالإسكندرية

أخلت قوات الأمن ومديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مجمع مدارس السيوف، وذلك بعد حدوث تسرب غاز "الكلور"، من محطة مياه شرب مجاورة له، ما أسفر عن اختناق 17 تلميذًا ومعلمًا.

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عامل وجزار يشعلان النار في بعضهما خلال مشاجرة بالقليوبية

شهدت قرية قلما بقليوب، اليوم الأربعاء، مشاجرة بين عامل دكو وجزار استخدم فيها البنزين المشتعل والأسلحة البيضاء أثناء معاتبة الثاني للأول على سب والدته.

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بالصور.. تلفيات بـ 9 سيارات في انفجار عقار بالشرقية

تسبب الانفجار الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بأحد العقارات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في إتلاف 9 سيارات كانت موجودة بجوار العقار وقت الحادث.

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انهيار جزء من كوبري الكسارة في الشرقية

تعطلت الحركة المرورية بكوبري "الكسارة – الصالحية الجديدة" بمحافظة الشرقية؛ وذلك بسبب انهيار جزء منه أثناء مرور سيارة ربع نقل محملة بمنتجات من عسل النحل.

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"قفشته مع مراتي".. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في الشرابية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عامل، لاتهامه بقتل صديقه، بعدما وجده بصحبه زوجته داخل شقته بمنطقة الشرابية.

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مأساة الطفل أحمد.. تركه والده وعذبته جدته حتى مات

لم يتحمل جسد الطفل "أحمد"، اعتداء جدته عليه، وفقد حياته بعد وصلة تعذيب باستخدام ماسورة حديدية، بسبب تبوله لا إراديًا أثناء نومه في منطقة دار السلام بالقاهرة.

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الحماية المدنية تسيطر على حريق مدخنة بعقار في الهرم- (صور)

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق بمدخنة بعقار بمحطة العريش الهرم، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون وقوع إصابات.

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استدرجاه لحفل عُرس.. ضبط عاملين قتلا زميلهما في الإسماعيلية

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في كشف لغز العثور على جثة شاب بالقنطرة غرب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميلي المجني عليه، وأن السرقة هي الدافع لارتكاب الواقعة.

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عمرها 102 سنة.. استخراج عجوز على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل منهار بسوهاج

أنقذت العناية الإلهية عجوزًا، اليوم الأربعاء، من موت محقق بعد تعرض منزلها للانهيار، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجها على قيد الحياة من تحت أنقاض المنزل بدائرة قسم أول سوهاج.

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مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بقضية "محاولة اغتيال السيسي" لـ 20 مارس

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، لجلسة 20 مارس.

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تأجيل الطعن على رفض استبعاد ترشيح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين لـ9 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من علي أيوب المحامي على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين، لجلسة 9 مارس الجاري .

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تأجيل محاكمة 15 طالبًا متهمين "بالانضمام لتنظيم داعش" لـ18 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 15 طالبًا؛ لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا، والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، لحلسة 18مارس، لسماع أقوال شهود الاثبات.

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السجن سنة لمتهم في قضية "أحداث طلعت حرب"

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن سنة مع الشغل للمتهم محمود إبراهيم، في جلسة إعادة إجراءات محاكمته لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.

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