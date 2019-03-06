محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير الأسترالي الجديد بالقاهرة جلين مايلز.
وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان اليوم، إن زيارة السفير الأسترالي للكاتدرائية تأتي بهدف التعارف مع البابا تواضروس بعد تعيينه سفيرًا لبلاده بمصر.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل سفير أستراليا الجديد بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.