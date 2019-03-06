أمين تنظيم مستقبل وطن: نستعد للتعديلات الدستورية لدعم الدولة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن استعدادات الحزب بشأن التعديلات الدستورية تجرى على ثلاث مراحل، مؤكدًا أن أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن هدفهم الرئيسي والأساسي هو دعم الدولة المصرية والاستقرار في هذا الوطن.

وأوضح هلال في بيان صحفي له، أن خطة عمل الاستعدادات الدستورية تقوم على ثلاث مراحل وتتضمن المرحلة الأولى تدريب أعضاء الحزب على إدارة الحملات الانتخابية، والمرحلة الثانية تدشين حملات شرح لأسباب ودوافع وأهمية التعديل، والمرحلة الثالثة، والأخيرة تتمثل في تدشين حملات للتوعية بضرورة المشاركة السياسية والتصويت على التعديلات.

وأضاف "أمين تنظيم مستقبل وطن"، أن المرحلة الأولى بدأت بالفعل بالتزامن مع تقديم النواب مقترح تعديل الدستور وتنتهي بنهاية الشهر الجاري، بينما المرحلة الثانية ستنطلق مع بداية الشهر المقبل من خلال جلسات وندوات لأعضاء الحزب من داخل مقرات الحزب المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإذا لزم الأمر التوسع سيتم عد ندوات خارج مقرات الحزب.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة تنطلق عقب الانتهاء من موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أن اعضاء وقيادات الحزب يعملون في المرحلة الحالية على تحفيز المواطنين بالمشاركة الإيجابية بصرف النظر عن التصويت بنعم أو لا.​