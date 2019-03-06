3 من صحفيي "الخليج 365" في القائمة القصيرة لجائزة دبي للصحافة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:
أعلنت جائزة دبي للصحافة العربية القائمة القصيرة للمرشحين لها في دورتها الثامنة عشر.
وضمت القائمة القصيرة 3 صحفيين من موقع الخليج 365 هم: أحمد الليثي، ومحمد مهدي، ومها صلاح الدين.
وترشح الزميلان الليثي ومها عن فئة الصحافة الإنسانية، عن ملف "لزامًا علينا الرحيل.. آخر أيام مثلث ماسبيرو والمكس".
أما الزميل مهدي فقد ترشح عن فئة الصحافة العربية للشباب، عن مجمل أعماله، التي تضمنت سلسلة تقارير وملفات متنوعة بينها "الممر الآمن".
يُذكر أن الزميلة "دعاء الفولي" سبق أن فازت بالجائزة في دورتها الماضية عن فئة الصحافة العربية للشباب.
وموقع الخليج 365 هو أحد إصدارات مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم أيضا "كونسلتو، ويلا كورة، وموقع أونا".
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