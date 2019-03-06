أخبار مصر | بدء فعاليات الجمعية العمومية لـ"المهندسين" بحضور 1667 مهندس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات الجمعية العمومية لـ"المهندسين" بحضور 1667 مهندس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، فعاليات الجمعية العمومية العادية للمهندسين، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 1667 مهندس، وذلك تطبيقًا لنص القانون المتعلق بهذا الشأن، على أن يكون الاجتماع صحيحًا بعد التأجيل إذا بلغ عدد الحضور ثلاثمائة عضو.

وقامت النقابة بتأجيل جمعيتها العمومية العادية، لمدة ساعتين، لعدم إكتمال النصاب القانوني، وبدأت الفاعليات بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، بجانب الوقوف دقيقة حداد علي شهداء مصر.

وفتحت النقابة باب التسجيل لأعضاء نقابة المهندسين لحضور جمعيتها العمومية العادية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمسرح النقابة العامة بشارع رمسيس.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض إنجازاتها عن العام المنقضي، إضافة إلى إعتماد كل من ميزانية عام 2018 وموازنة السنة المالية لعام 2019 وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

وأشارت النقابة في بيان سابق لها على أن من يحق له حضور فعاليات الجمعية هم الأعضاء المقيدون بالنقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة حتى عام 2017.

كما أعلنت النقابة أن تحصيل الاشتراكات متاح حتى صباح يوم الأربعاء 6 مارس وذلك لإتاحة الفرصة لأعضائها حضور فعاليات الجمعية العمومية.

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وكانت عقدت المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، من قبل، جلسته برئاسة المهندس هانى ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، وبحضور المهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق آمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد الصندوق، والمهندس أحمد السيد امين الصندوق المساعد.

وشهدت الجلسة أجواء ايجابية، حيث أعتمد المجلس الاعلي للنقابة بالاجماع ميزانية 2018.

وقدم المهندس مؤمن شفيق آمين الصندوق، عرض لميزانية عام 2018 بفائض لم يحدث في تاريخ النقابة من قبل حيث بلغ الفائض 178 مليون جنية، لأفتا انه للمرة الأولى تقل المصروفات خلال العام الحالي عن مثيلاتها خلال العام الماضي برغم زيادة الاسعار وزيادة المرتبات، بالأضافة إلي أن صندوق الرعاية الصحية شهد فائض ايضا.

وأعرب المهندس عبدالكريم ادم امين الصندوق المساعد السابق، وعضو المجلس الاعلي الحالي، عن سعادته بتقديم ميزانية بهذه الكيفية، مشيدا هو والمهندس هشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، بالجهد المبذول من المهندس مؤمن شفيق.

وأكد المهندس هاني ضاحي أن نجاح المجلس الحالي في تقديم ميزانية بهذا الشكل هو نجاح ليس للنقابة العامة فقط وانما للنقابات الفرعية ايضا.

وجديرا بالذكر أن المجلس الحالي تسلم صندوق المعاشات بعجز حوالي 222 مليون جنيه.