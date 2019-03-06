أخبار مصر | "تضامن البرلمان" تنتهي من مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تضامن البرلمان" تنتهي من مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم مشروع قانون "المجلس القومي للسكان والتنمية" المقدم من النائبين محمد العماري ورشا رمضان.

ونص مشروع القانون على تعديل اسم المجلس بإضافة "والتنمية" ليصبح "المجلس القومي للسكان والتنمية"، على أن يتم تشكيل المجلس من رئيس و14 عضوًا من المشهود لهم بالكفاءة في هذا الشأن، بعد رفض نواب اللجنة تبعيته لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، إن تبعية المجلس لرئيس الجمهورية قد تنال من استقلالية المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس كان يتبع الرئيس وفقًا لقانون أصدار المجلس في 1985، وبعد تعديله عام 1996 أصبح يتبع رئيس الوزراء.

وأضاف "القصبي" أن إعادة إصدار "القومي للسكان" يعد استحقاق دستوري، موضحًا إن المادة 41 من الدستور تنص على "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا هو الدور المنوط بالمجلس القومى للسكان، وهو سبب رفض اللجنة موازنة المجلس بسببه، وقال إن "القومي للسكان لم يؤدي الدور المطلوب منه لذلك رفضنا موازنته".

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وأشار "القصبي" إلى أن حجم المخاطر التي تعيشها مصر نتيجة خلل المشكلة السكانية، تحتاج لاتخاذ إجراءات فورية تحد من مشكلة الإنفجار السكاني التي اعتبرها "القصبي" خطرًا لا تقل عن خطر الإرهاب في مصر.

كما أضافت اللجنة للمادة الثانية الخاصة بنقل الاختصاصات للمجلس الجديد، فقرة لاستمرار تشكيل المجلس الحالي مدة 6 أشهر لتسيير أموره لحين تشكيل المجلس الجديد، على أن يتم نقل العاملين بالمجلس القديم بنفس درجاتهم إلى المجلس الجديد.

وانتهت مناقشات النواب على المادة 3 من مشروع القانون على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس القومي للسكان الجديد.

وتابع "القصبى" أن اختصاصات المجلس القومي للسكان تتمثل فى التوعية والتنظيم والتنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من المعونات والمساعدات التي تتلقاها مصر وفقًا للاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعات التى تتلقاها الدولة فى مجال الأسرة والسكان.

ووفقا لمشروع القانون يجتمع المجلس مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه، على ان يكون الاجتماع صحيح بحضور 50% +1 من أعضائه، ويشكل للمجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته ويجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم لدراستها وإبداء الرأى فيها، على أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه يتولى إدارة شئونه ويعين بقرار من المجلس.