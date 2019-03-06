أخبار مصر | الصرف الصحي يتسبب في قطع جسر طريق "الصالحية - القصاصين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصرف الصحي يتسبب في قطع جسر طريق "الصالحية - القصاصين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، تعرض طريق الصالحية القصاصين المزدوج فى الاتجاه المؤدى للقصاصين عند الــ كم 11 قبل كوبرى الكسارة السطحى أعلى ترعة الكسارة بحوالى 100 م، إلى قطع فى جسر الطريق نتيجة كسر خطى طرد صرف صحى تابع لجهاز مدينة الصالحية الجديدة.

وعلى الفور قام جهاز مدينة الصالحية الجديدة بإجراءات الإصلاح للخطين وسيتم استعادة كفاءة الطريق أعلى القطاع المنهار فور الانتهاء من إصلاح خطى الصرف.

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جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتعاون مع ادارة مرور الشرقية قامت بتأمين موقع الانهيار وغلق المسافة بموقع العمل وعمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة حركة المركبات لحين الانتهاء من الاصلاح.

وكان الدكتور جلال سعيد وزير النقل السابق قد شهد تنفيذ أعمال ازدواج محور طريق القصاصين - الصالحية - القنطرة الذى تبلغ تكلفته 200 مليون جنيه، بحيث تبلغ طول المرحلة الأولى (القصاصين - الصالحية) 25 كم بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه.

ويبدأ المحور من الكيلو 85 بطريق الإسماعيلية الصحراوى حتى القصاصين ليمر بالصالحية حتى القنطرة غرب، وليتكامل مع محور 30 يونيو الذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.