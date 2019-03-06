أخبار مصر | مصطفى بكري يدعو رؤساء تحرير الصحف القومية للاجتماع لبحث دمج إصدارتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى بكري يدعو رؤساء تحرير الصحف القومية للاجتماع لبحث دمج إصدارتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريحات المستشار نادر سعد، المُتحدث باسم مجلس الوزراء بشأن دمج كافة إصدارات المؤسسات القومية التي تحقق خسائر مالية باهظة قائلا: "أؤيده ولكن علينا جميعًا الحفاظ على كيان الصحف القومية المصرية".

وقال بكري، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن الصحف الإلكترونية أصبحت ذات أهمية عظمي في العصر الحالي وللمستقبل لما تمتلكه من أدوات تنقل الأحداث لحظة بلحظة ويمكن خلق فرص استثمارية من خلالها لسد ديون الصحف القومية، مُشيرًا إلى أنه لا يجب الاستغناء أبدًا عن الصحافة القومية والإعلام المصري القومي بأي شكل من الأشكال لأنهما يعدان من قضايا الأمن القومي بالأساس.

ودعا النائب مصطفى بكري، كافة رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية لعقد اجتماعات دورية لبحث سبل تنفيذ اندماج إصدارات الصحف وكذلك حل أزمة الديون، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المُختصين بشأن أزمة الديون، بالإضافة إلى مشاركة الهيئات المختلقة للإعلام سواء أكان المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة مُمثلة في رؤسائها ونقيب الصحفيين للاتفاق على الخطوات القادمة بما يحافظ على المؤسسات القومية ويدفع بها إلى الأمام وحل أزمة الديون المُتراكمة عليها.

وأكد النائب البرلماني، أن الحفاظ على الصحافة القومية والصحفيين أمر حتمي ولا يجوز الاختلاف حوله إطلاقًا.