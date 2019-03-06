أخبار مصر | كرم جبر: اجتماعنا مع رئيس الوزراء أمس لم يتطرق لدمج الصحف القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم جبر: اجتماعنا مع رئيس الوزراء أمس لم يتطرق لدمج الصحف القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاجتماع الذى تم أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وحضور وزراء التضامن والتخطيط والمالية وقطاع الأعمال، لم يتطرق لدمج المؤسسات الصحفية القومية أو إلغاء بعض الإصدارات الورقية وتحويلها لمواقع إليكترونية، أو المساس بالكيانات القائمة بما يهدد وجودها واستمرارها.

وقال رئيس الهيئة، إن المناقشات تناولت سبل إصلاح المؤسسات القومية، بما يمكنها من علاج مشاكلها خصوصا ما يتعلق بالديون واستثمار الأصول غير المستغلة، بما يمكن المؤسسات من تنمية مواردها، والوفاء بإلتزاماتها.

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ويؤكد رئيس الوطنية للصحافة، أن الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء أبدت استعدادها لمساعدة المؤسسات القومية، فى إصلاح هياكلها الإدارية والمالية، ومناقشة الخطة المقدمة من الهيئة لعلاج أوجه الخلل والقصور، والتطلع الى المستقبل فى ضوء الثورة التكنولوجية، التى أثرت بشكل كبير فى مصر والعالم على المطبوعات الورقية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على الإعلام الوطنى، والإشادة بدوره المساند للقضايا الوطنية، ودعم تلك التوجهات التى تدعم قضايا التنمية والإصلاح.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر فى غضون الأيام القادمة، لاستكمال مناقشة خطط الإصلاح والرؤية المستقبلية للمؤسسات القومية، حفاظا على هذه الصناعة المهمة كإعد اهم أدوات الوعى والتنوير، والتصدى للحملات التى تستهدف البلاد.