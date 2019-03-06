أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة.

وقالت "أبو السعد" في بيان اليوم الأربعاء: إن وزارة الزراعة أعلنت اكتشاف سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور، داخل إحدى مزارع البط، وتوافر جميع اللقاحات اللازمة للتعامل مع هذا الفيروس، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الأمور الغامضة بشأن هذا الفيروس ومنها أماكن اكتشافه.

وأشارت "أبو السعد" إلى أن هذا النوع من فيروس "H5N2" - المعروف بـأنفلونزا الطيور تم رصده خلال سحب عينات من إحدى مزارع البط، وإنه كان بسبب اختلاط فيروسين نتج عنهما هذا النوع الجديد من الفيروس، حسبما أعلنت الوزارة.



وقالت: "الخطير في الأمر أن الفيروس ينتقل إلى البشر ويسبب الوفاة، في حين أن الطائر قد لا تظهر عليه أي آثار للمرض أو الفيروس، كما أن الوزارة أشارت إلى أن الدراسات الأولية أثبتت أن اللقاحات الحالية لها قدرة علي مقاومة الفيروس الجديد.