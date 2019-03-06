أخبار مصر | "تضامن البرلمان" ترفض الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تضامن البرلمان" ترفض الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولفت "القصبي" خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم، إلى أن اللجنة رفضت الموازنة العامة للمجلس لأنه لم يقوم بدوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التي أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب.
وأضاف القصبي، أن استكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية"، يوضح هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومي للسكان تتمثل في التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التي تقدمها الدولة في مجال الأسرة والسكان.