أخبار مصر | "تضامن البرلمان" ترفض الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تضامن البرلمان" ترفض الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المادة 41 من الدستور تنص على: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا هو الدور المنوط بالمجلس القومي للسكان.

ولفت "القصبي" خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم، إلى أن اللجنة رفضت الموازنة العامة للمجلس لأنه لم يقوم بدوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التي أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب.

وأضاف القصبي، أن استكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية"، يوضح هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومي للسكان تتمثل في التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التي تقدمها الدولة في مجال الأسرة والسكان.

