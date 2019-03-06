أخبار مصر | محافظ الإسكندرية لـ"العمال": أنتم الركيزة الأساسية في التنمية الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الإسكندرية لـ"العمال": أنتم الركيزة الأساسية في التنمية الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الأربعاء، مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي بين العمال والحكومة.

وتم التوافق على تفعيل دور اللجان المشتركة مابين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، خاصة لجنة الحوار الاجتماعي، وذلك لسرعة التفاعل مع كل المشكلات التي تواجه العمال خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، قال "البدوي"، إنه لمس من المحافظ حرصه على التفاعل مع قضايا وهموم العمال، مضيفًا أن قنصوه أكد خلال اللقاء أن العمال هم الركيزة الأساسية في التنمية الاقتصادية لذا يجب توفير المناخ الملائم لهم حتى نساعدهم على زيادة الإنتاج وتنمية اقتصاد الوطن.

"عمال مصر" يوافق على التعديلات الدستورية



وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

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وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.

