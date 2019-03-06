أخبار مصر | "شفافية لا محسوبية".. تعرف على برنامج عادل عزام الانتخابي

في برنامج انتخابي من 4 نقاط، عنوانه "نقابة للجميع"، أعلن الزميل عادل عزام المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" خوضه لانتخابات التجديد النصفي.

ويحمل برنامج الزميل عادل عزام عدة نقاط كالتالي:

1- حياة كريمة وصحافة حرة: من خلال عدم المساس بحرية الصحافة أو بحقوق العاملين بالمهنة، ضمان استقرار بيئة العمل وعدم الفصل مهما كان السبب، تعديل الأجور ووضع لائحة خاصة بها، تحسين ظروف العمل، ضبط العلاقة بين المؤسسات والزملاء وضمان احترام كرامة أبناء المهنة، مكافأة نهاية خدمة محترمة، نقابة قوية انحيازها الأول لجمعيتها العمومية لضمان الاستقلالية النقابية وعدم تحكم أى جهة بها.

2- رعاية وخدمات صحية من خلال عدة عوامل هى: الحماية في حوادث العمل والأمراض المهنية، الحماية الاجتماعية فى مجال التأمين عن المرض والبطالة وضمان معاشات عن الشيخوخة والعجز والوفاة، صندوق خاص للزملاء بالمعاشات يضمن لهم الرعاية اللازمة التي تتناسب مع ما قدموه للمهنة.

3- خدمات بقوة القانون: من خلال السعي كمشارك فى لجنة تعديل قانون الرياضة إلى إعادة نسبة التميز الخاصة بالاشتراك فى كافة الأندية المصرية وتطبيقها بقوة القانون وليس وفق مزاج هذا أو ذاك، والتفاوض مع الدكتور أشرف صبحى لضمان عدم المساس بوضع الزملاء أعضاء نادى الزمالك وتفعيل عضويتهم دون مشكلات، والعمل على الحصول على نسبة خصم وتميز على خدمة «النت» بحكم أنها من الضروريات الأساسية لعمل الصحفى، والسعى لجعل قيمة «البدل» جزءًا من الراتب الأساسى وضمه للتأمينات الاجتماعية للمساعدة فى رفع قيمة المعاش عند الحصول عليه، والبحث عن صيغة قانونية تمنح النقابة الحق فى إصدار صحيفة وتدشين موقع إلكترونى يضمنان العمل والحياة الكريمة للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة المتعثرة.

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4- مشروعات وخدمات خاصة: هى زيادة الجوائز المخصصة لمسابقة التفوق الصحفى بنسبة 300% لتتناسب مع قيمة المهنة وقيمة الزملاء والأعمال المقدمة، إعادة تفعيل الشعب والروابط التى تم تجميدها، ومنها «شعبة المحررين المراجعين»، تشكيل لجنة هندسية بالنقابة تضم عدداً من خبراء التشييد والبناء هدفها التعاون مع كبرى شركات المقاولات ووزارة الإسكان لتوفير عدد من الشقق السكنية سنوياً بشكل يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.-