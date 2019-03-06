أخبار مصر | "الأوقاف" تطلق اسم الشيخ الحصري على المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تطلق اسم الشيخ الحصري على المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على الدورة السادسة والعشرين للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم المقرر عقدها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين خلال الفترة من 23 – 29 مارس 2019م وذلك تقديرًا لجهوده -رحمه الله- في خدمة القرآن الكريم، وفي إطار إبراز الدور الرائد لقراء مصر العظام.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق فروع المسابقة كالتالي: الفرع الأول، حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عاما).

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الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا).

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة (للجنسين تحت 12 سنة).

وذلك بجوائز إجمالي قيمتها مليون وعشرون ألف جنيه.