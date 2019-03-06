أخبار مصر | "الأوقاف": تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر المهندس سمير مصطفى الشال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية إلى دولة تنزانيا لتسلم المرحلة الأولى من تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا، والتي قامت بتنفيذها شركة المقاولون العرب (فرع تنزانيا)، ودراسة ما يلزم للمرحلة الثانية من التطوير.

وقالت الأوقاف في بيان لها، إن مساحة أرض المركز تصل إلى نحو (20 ألف م٢) ، ويحتوي المركز على (12) فصلا تعليميًّا، يدرس به قرابة (1000) طالب تنزاني، وتقوم الدراسة فيه على المناهج الأزهرية، وتقوم وزارة الأوقاف بشحن الكتب سنويا بمعرفتها للدارسين.

ويضم المركز (11) إماما ومدرسًا ومديرًا إداريًّا من العاملين بوزارة الأوقاف المصرية، وعدد (7) مدرسًا تنزانيًّا، وعدد (2) عاملا تنزانيًّا على نفقة الأوقاف المصرية، كما أن بالمركز قاعة للندوات والاحتفالات ومسجدًا للصلاة.

يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحرصها على تعميق أواصر التواصل مع أشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم واهتمامها بالعمق الأفريقي.