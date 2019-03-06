مصر | "الداخلية" تعلن عن مد فترة قبول طلبات الحج حتى الإثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تعلن عن مد فترة قبول طلبات الحج حتى الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الداخلية، مد فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق 11/3/2019م بدلاً من الخميس الموافق 7/3/2019م تيسيراً على المواطنين.

ويأتي ذلك بمناسبة البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحج القرعة، وفتح باب التقديم بالمراكز والأقسام بمديريات الأمن لموسم حج 1440هـ / 2019م خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2019 حتى يوم الخميس الموافق 7/3/2019م.