انت الان تتابع الأرصاد: فصل الشتاء انتهى.. ومفيش مطر تاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس معتدل - صورة أرشيفية

قال أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريح لـ"التحرير" إن، أمس الثلاثاء، هو أخر أيام موجة الطقس السيئ، لكنها تستمر على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، مؤكدا أن موجة الأمطار لن تعود مرة أخرى، في إشارة إلى انتهاء فصل الشتاء واقتراب بداية الربيع. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى - العظمىالقاهرة

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