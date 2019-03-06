انت الان تتابع نائب: تطوير السكة الحديد يحتاج لتدريب العنصر البشري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق محطة مصر

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن حادث محطة مصر الذي وقع الأسبوع الماضي، يؤكد حاجتنا إلى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري والتركيز على كيفية تحويل العنصر البشري والسكاني في مصر من عنصر يشكل عبئا على التنمية والاقتصاد القومي المصري ويتسبب بكوارث حقيقية، إلى عنصر دافع لعجلة التنمية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن تطوير السكك الحديدية خطة لتدريب وتحسين أداء العنصر البشري سواء سائقين أو عمال بالمحطات.

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وطالب الحكومة والشركات، بالتوجه نحو مزيد من الإنفاق في تنمية العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الارتقاء بمستويات رأس المال البشري يتم من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، إلى جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر