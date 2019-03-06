نائب: تطوير السكة الحديد يحتاج لتدريب العنصر البشري

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حريق محطة مصر
أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن حادث محطة مصر الذي وقع الأسبوع الماضي، يؤكد حاجتنا إلى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري والتركيز على كيفية تحويل العنصر البشري والسكاني في مصر من عنصر يشكل عبئا على التنمية والاقتصاد القومي المصري ويتسبب بكوارث حقيقية، إلى عنصر دافع لعجلة التنمية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن تطوير السكك الحديدية خطة لتدريب وتحسين أداء العنصر البشري سواء سائقين أو عمال بالمحطات.
وطالب الحكومة والشركات، بالتوجه نحو مزيد من الإنفاق في تنمية العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الارتقاء بمستويات رأس المال البشري يتم من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، إلى جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر
وطالب الحكومة والشركات، بالتوجه نحو مزيد من الإنفاق في تنمية العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الارتقاء بمستويات رأس المال البشري يتم من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، إلى جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.
وأوضح أن التدريب والاهتمام بالعنصر البشري يعوض الكثير من النواقص الموجودة لدى بعض الدول، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الدول التي تمكنت من حسن استغلال العنصر البشري لديها مثل الدول الاسكندنافية والتي تعد من أفقر دول العالم من حيث المصادر، لكنهم اهتموا بالعنصر البشري وتأهيله حتى أصبحوا من أغنى دول العالم، وكذلك سنغافورة التي توجهت إلى التدريب وليس لديها أي موارد أخرى، وأصبح لديهم الآن أكبر مصنع للتكرير وهي غير منتجة للنفط.
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