انت الان تتابع علاء مبارك يوضح حقيقة انتمائه للبهائية: سبحان الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علاء مبارك
قال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هو فينا من كدة يا مسلمين، والمنشق أفندي طالع يفتن ويفضح جماعته كدة على الهواء.. سبحان الله"، جاء ذلك ردا على إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق، حول شائعة أطلقتها جماعة الإخوان عن انضمامه للبهائية، إذ قال: "في عام 2005 ونظرا لاختفاء علاء مبارك وارتفاع موجة البهائية في مصر، وجدنا أن الفرصة مواتية لنشر شائعة اعتناق علاء مبارك للبهائية، وقولنا إن علاء بيضغط على والده ووالدته للاعتراف بالبهائية كدين في مصر".
وأضاف ربيع، خلال استضافته ببرنامج "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أمس الثلاثاء: "قولنا هيتم من خلال سوزان مبارك الاعتراف بالبهائية كدين في مصر وتمرير قانون بمعرفتها والضغط على البرلمان، وعملنا كدا وتم التواصل مع جميع المحافظات ونشر الخبر لأن دا كان هيضرب في حسني مبارك"،
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