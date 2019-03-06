شكرا لقرائتكم خبر عن «محرز» تفتتح أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف في الشرق الأوسط بالمنوفية غدًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الخميس، أكبر مشروع مصري لإنتاج الأعلاف في منطقة الشرق الأوسط بمدينة السادات بمحافظة المنوفية والمملوك لشركة الدقهلية للدواجن، بتكلفة استثمارية تصل إلى 700 مليون جنيه.

ويتميز المصنع عن المصانع التقليدية بتكنولوجيات حديثة توفر في عمر التسويق وترفع القدرة على تحويل أعلاف الدواجن إلى لحوم بكميات أقل من مثيلاتها الأخرى، حيث يمكن لكل 1.4 كجم علف إنتاج كيلوجرام من اللحوم البيضاء، نظرا لتميزه بمنظومة خاصة بالجرش والخلط والطبخ بالبخار وإنتاج البليت، وهي أحدث التقنيات في العالم.

وقال المهندس محمود العناني، رئيس الشركة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن المصنع يعد من أكبر المصانع على مستوى العالم مصمم على أحدث النظم العالمية في إنتاج الأعلاف، بطاقة إجمالية تصل إلى 3400 طن يوميا، وإنه تم إنشاء المصنع وتركيب معداته وتشغيله بواسطة فريق مشروعات الشركة والمؤهل على أعلى مستوى علمي وعملي، موضحا أنه تمت الاستعانة بأحدث تقنيات الإنتاج في العالم من خلال شركة Buhler السويسرية بتوريد معدات المصنع لخطوط علف الدواجن، وشركة Wenger الأمريكية بتوريد معدات خطوط علف الأسماك، والصوامع توريد شركة Frame الإيطالية.

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وأضاف «العناني» أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 3000 طن من علف الدواجن يومياً، و400 طن من علف الأسماك يومياً، موضحًا أن شركة كارجل العالمية وهي من أكبر مصنعي العلف تصل طاقة أكبر مصانعها إلى 2800 طن يومياً في كوريا الجنوبية، وهو ما يجعل مصر تتفوق على كوريا في إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف في العالم.

وأوضح رئيس الدقهلية للدواجن أن المساحة الإجمالية للمشروع تقع على مساحة 23.000 متر مربع، وأنشئ برج الإنتاج على مساحة 1000 متر مربع، بعمق 11م تحت الأرض وبارتفاع 30 مترًا فوق الأرض، وتم إنشاء المصنع من الخرسانات والمباني الحديدية المصنعة محلياً، وتخدم المشروع ثلاث قطع أرض قريبة من المصنع مساحة كل منها 11.500 متر مربع، مشيرا إلى أنه ينتج العلف بواسطة ثلاثة خطوط من المكابس Kubex وهي أحدث نظام مكابس في العالم تم تركيبه لأول مرة في المنطقة كلها في مصنعنا بعد أوروبا.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من 4 صوامع لتخزين الذرة إيطالية الصنع تتسع لـ 20.000 طن، بالإضافة إلى 6 وحدات تخزين أخرى لتخزين كسب الصويا بطاقة 18.000 طن، كما يشمل غرفة للغلايات تحتوي على 3 غلايات بطاقة 10 أطنان بخار / الساعة لكل غلاية، وغرفة الكهرباء وبها 4 محولات ومولد واحد للديزل.

وأوضح أن هذا المصنع يتميز عن نظيره من مصانع الأعلاف بإنتاج الأعلاف المحببة وتشغيل أعلاف الأسماك، مما يوفر أعلافا ذات جودة مرتفعة تعمل على مساعدة المربين للحصول على أعلى معدلات إنتاجية وبتكلفة أقل لانعدام الفاقد وارتفاع مستويات الهضم والمحتوى العالي من الطاقة والمكونات الغذائية لهذه الأعلاف.

مصنع أعلاف الداقهلية للدواجن

مصنع أعلاف الداقهلية للدواجن

مصنع أعلاف الداقهلية للدواجن

مصنع أعلاف الداقهلية للدواجن

مصنع أعلاف الداقهلية للدواجن