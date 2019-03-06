شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك بالقمة الأفريقية للاستثمار في مواجهة التغيرات المناخية بجوهانسبرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا للمشاركة في القمة الأفريقية الرابعة للاستثمار في القدرة على مواجهة التغيرات المناخية «ACRIS IV» تحت عنوان «تصعيد طموح العمل المناخي في أفريقيا».

ومن المقرر أن تشارك الوزيرة كمتحدث رئيسي في جلستين بالقمة لتعرض وجهة نظر مصر في زيادة التعاون بين الدول الأفريقية وكيفية استغلال التكنولوجيا في قضايا التغيرات المناخية حيث تتطرق الدكتورة ياسمين في خطابها بالجلستين عن أهمية تقديم التكنولوجيا والاستثمارات والخدمات الضرورية لتخطيط مشروعات القدرة على مجابهة التغيرات المناخية في القارة الأفريقية في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي.

وتهدف هذه القمة إلى تعزيز قدرة صناع السياسة والمؤسسات والقطاع الخاص ومطوري المشروعات الأفريقية من أجل إدراج القدرة على مجابهة التغيرات المناخية ضمن تخطيط وتصميم وتنفيذ الاستثمارات في القطاعات المختارة ذات الحساسية للتغيرات المناخية وخاصة قطاعات الزراعة والمياه والسواحل والنقل.