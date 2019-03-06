شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: تسليم طلاب أولى ثانوي «شريحة إنترنت» لأداء الامتحانات التجريبية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي شريحة اتصال بالإنترنت «sim card» قبل أداء الامتحانات التجريبية الثانية، التي سيتم إجراؤها 24 مارس الجاري باستخدام أجهزة التابلت، وذلك لضمان توصيل الأجهزة بشبكة الإنترنت في حال عدم جاهزية الشبكات بالمدارس خلال فترة الامتحانات.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية: «رصدنا جدلاً كبيراً بسبب أن امتحان شهر مارس التدريبي للصف الأول الثانوي سيكون إلكترونياً رغم الإعلان عن ذلك منذ يناير الماضي، وقد عبر البعض عن تخوفهم من عدم جاهزية البنية التحتية في بعض المدارس».

وأكد أن هذه هي التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة «بلا درجات» و«بلا تسريب»، ومن الضروري أن نجرب النظام الإلكتروني للامتحانات قبل شهر مايو.

وتابع: «سوف نسلم الطلاب SIM cards وبالتالي يصلهم الامتحان مهما كانت حالة التوصيلات في المدرسة».

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وأكد شوقي أن «كل شيء مدروس والعمل يجري على قدم وساق، ولا داعي إطلاقا لأي قلق أو ضجيج فقد فعلنا كل شيء للمساعدة وليس هناك شيء واحد يدعو للقلق».

وشدّد على أنه لن يكون هناك غش ولا تسريب مطلقا، لأن الامتحان ليس به عنصر بشرى نهائيًا.

وأكد أن تسليم التالبت يكون لولى الأمر، سواء الأب أو الأم إلا في حالات الوفاة أو الانفصال، يتم حلها ببساطة وهدوء وفق قواعد واضحة، و«من لديه مشكلة نحن معه لحلها».

وأوضح الوزير أن «حالة الترصد ليس من الطلبة، بل مصدره المتضرر من تطوير التعليم لمصالح خاصة أو المتخوف من التغيير، ونحن نطمئن الجميع».

وتابع أن المحتوى الرقمى للتابلت سيتوفر باللغة الفرنسية في وقت لاحق واللغة العربية تكفى الطلاب حاليا.

وأكد أن نسبة الرضا عن جدول امتحانات الثانوية تتعدى ٩٠% بعد اعتماده بين ٢ من ممثلى طلاب الثانوية العامة.