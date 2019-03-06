شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: البدء في مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت وزارة الآثار في أعمال تطوير منطقة معبد فيلة الأثرية بأسوان، في إطار خطتها لتطوير المواقع الأثرية.
وأوضح المهندس وعد الله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، أن أعمال التطوير شملت إزالة الحشائش والمخلفات، وإصلاح ورفع كفاءة مرسى المعبد المطل على النيل، وتطوير المدخل، ووضع لافتات إرشادية حديثة وتوزيعها في مناطق متفرقة في جميع أرجاء الجزيرة، بما يضمن وضوحها لجميع الزائرين ووضع خريطة كاملة للموقع، مضيفا أن الأعمال شملت أيضاً إصلاح وتطوير الحمامات الموجودة بالمنطقة، ووضع أكشاك حديثة للحراسة والأمن، ووضع نظام حديث للتأمين متصل بغرفة للتحكم.
من جانبه، أشار عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إلى أن الوزارة قامت بأعمال ترميم وتنظيف جدران وأعمدة المعبد من السناج، بالإضافة إلى تثبيت الألوان بهدف إظهار الرسومات التي يتفرد بها المعبد.
كانت هذه تفاصيل خبر «الآثار»: البدء في مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.