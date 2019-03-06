شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق المرحلة الثانية من الكشف عن «الأنيميا والتقزم والسمنة» بـ11 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن «الأنيميا والتقزم والسمنة» لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس، بدءًا من اليوم السادس من مارس حتى 28 من الشهر نفسه.

Advertisements

وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من فحص ٣ ملايين طالب وطالبة بمحافظات المرحلة الأولى في ٧٥٠٠ مدرسة، مؤكدة أنه تم مد المرحلة الأولى إلى الحادي عشر من شهر مارس، حرصًا على فحص أكبر عدد من الطلاب.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تستهدف فحص 4.5 مليون طالب وطالبة بـ11 محافظة بالجمهورية، هي: القاهرة والأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر وشمال سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والسويس، بإجمالي 9788 مدرسة، لافتةً إلى أن أعلى نسبة مستهدفة من فحص الطلاب ستكون من نصيب محافظة القاهرة حيث سيجري فحص مليون و300 ألف طالب.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن أعمال الفحص التي بدأت يوم 16 فبراير الماضي مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية إبريل المقبل، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في «الحملة» وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.