شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 3 ملايين مواطن بالمرحلة الثالثة من «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 3 ملايين و142 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم الأربعاء.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالى ما تم مسحهم في المراحل الثلاث من «المبادرة الرئاسية»، في الـ27 محافظة وصل إلى 34 مليونا و34 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

Advertisements

وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 156% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

وأشارت إلى أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 867 ألفا و328 مواطنا بنسبة تحقيق 234% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 658 ألفا

و620 مواطنا، ثم محافظة الجيزة 542 ألفا و820 مواطنا، والغربية سجلت تردد 398 ألفا و822 مواطنا، ثم المنيا 388 ألفا و833 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 245 ألفا و518 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 40 ألفًا و267 مواطنًا.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.