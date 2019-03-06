شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة في 8 أشهر بتكلفة 1.93 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة في 8 أشهر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار في 9 تداخلات جراحية منها القلب وجراحات العيون والمخ والأعصاب وزراعة القوقعة.

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وأضافت «زايد» في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن هذا الإنجاز بالتعاون مع شركاء النجاح والبنك المركزى الذي وفر المال اللازم لتغطية فرق التكلفة، مشيرة إلى أن 70% من هذه الحالات كانت من نصيب جراحات القلب، و28% من هذه الحالات تمت في المستشفيات الجامعية، وأكثر من 6 آلاف حالة تمت بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وخاصة مؤسسة مجدى يعقوب والأورمان وبيت الزكاة والصدقات.

وأوضحت وزير الصحة أن تكلفة هذه الحالات بلغت مليارا و93 مليونا و736 ألف جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الوزارة في هذه التكلفة بلغت 404 ملايين و682 ألف جنيه والتأمين الصحي بنسبة 295 مليون جنيه ونسبة مشاركة من البنك المركزى وبنوك التمويل بنسبة 36%.

وأشارت إلى أنه تم رفع عدد المستشفيات المشاركة في القضاء على قوائم الانتظار والحالات الحرجة من 156 مستشفى لـ220 مستشفى، بالإضافة إلى زيادة التداخلات من 9 تداخلات لـ11، موضحة أنه تم توفير ما يقرب من 245 مليون جنيه كانت مهدرة نتيجة عدم ميكنة النظام الصحي، مشيرة إلى أن هناك صندوقا للاستدامة لقوائم الانتظار بتعليمات من رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة.