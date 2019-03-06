شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث استعدادات 6 محافظات لـ«الأمم الأفريقية» وملتقى الشباب العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها استعدادات محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل، وكذا محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربي والأفريقي خلال شهر مارس الجاري.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الجيدة للجان التي تم تشكيلها من قطاعات الوزارة للنزول ميدانياً للمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للخروج بتلك الأحداث المهمة بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.

كما بحث الاجتماع أيضًا مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية في المحافظات وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجاً.

وأكد شعراوي أهمية دور المشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية في تنفيذ تلك المشروعات، إضافة إلى أهمية تحقيق الانضباط داخل كل القطاعات بالوزارة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل العاملين لتنفيذ المهام المكلفين بها على أفضل صورة.

Advertisements

وشدد شعراوي على ضروة التواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة وتشكيل مجموعات عمل في كل قطاع لتوزيع ومتابعة المهام المكلف بها، مع أهمية التحديث المستمر لكل البيانات والمعلومات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تتم متابعتها مع المحافظات والوزارات.

كما تابع الوزير، خلال الاجتماع، عدداً من الملفات المهمة أيضاً، منها تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات بما يحقق أقصى استفادة منها ويحسن من الموارد المالية للمحافظات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وإمكانية دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات .

وفي السياق ذاته، عقد الوزير اجتماعاً مع قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لمتابعة آليات العمل خلال الفترة الماضية والإجراءات الخاصة بسرعة تنفيذ كل المهام الموكلة للقطاع.

ووجه بتشكيل لجنة لإنهاء كل القضايا المتعلقة بقرارات نزع الملكية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة، كما وجه الوزير القطاع بالتنسيق المستمر مع القطاعات والإدارات المختصة بالوزارة لتنفيذ التكليفات بدقة، ومتابعة قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي يتم التنسيق فيها مع الوزارة.

تم خلال اللقاء أيضاً متابعة قرارات التخصيص الواردة من المحافظات، وسرعة إنهاء كافة الأعمال القانونية المطلوب بحثها بدقة وإبداء الآراء القانونية فيها.