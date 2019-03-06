شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في دقيقة.. تعرف على ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهم الملامح الجديدة لبرنامج دعم الصادرات فى 5 معلومات، وخاصة أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد والذى يجرى تجهيزه حاليا من قبل وزارة الصناعة والتجارة، عقب مشاورات عدة دارت على مدار أكثر من شهر بين الحكومة والمجالس التصديرية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد في دقيقة.. تعرف على ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.