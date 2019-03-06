أصحاب الإرادة يقهرون الإعاقة.. شاهد رحلة دكتور بـ"كرسى متحرك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى إعاقته وقضى عمره على كرسى متحرك راضيا مبتسما واثقا من نفسه، بحث عن العلم فى ورقة صغيرة ملقاة على الطريق، محا أميته ورفع سقف طموحه ووصل بحلمه إلى الدكتوراه فى النحو والصرف، حكاية الدكتور محمد كيلانى محمود أخصائى شئون تعليم بجامعة الفيوم، يرويها بطل القصة فى الفيديو التالى..

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