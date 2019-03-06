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مجدى البدوى يلتقى محافظ الإسكندرية لبحث قضايا العمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اليوم الأربعاء، مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، بالدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وذلك فى اطار الحوار الاجتماعى بين العمال والحكومة.

 

 

وتم التوافق على تفعيل دور اللجان المشتركة ما بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة خاصة لجنة الحوار الاجتماعى، وذلك لسرعة التفاعل مع كل المشكلات التى تواجه العمال خلال المرحلة المقبلة.

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من جانبه، قال مجدى البدوى، إنه لمس من المحافظ حرصه على التفاعل مع قضايا وهموم العمال، مضيفاً أن قنصوة أكد خلال اللقاء أن العمال هم الركيزة الأساسية في التنمية الاقتصادية لذا يجب توفير المناخ الملائم لهم حتى نساعدهم على زيادة الإنتاج وتنمية اقتصاد الوطن.

 

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