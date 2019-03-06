شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير النقل يتابع التشغيل التجريبى للازدواج بين محطتى المرج الجديدة والقديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل برفقة المهندس على الفضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجولة تفقدية اليوم لمتابعة التشغيل التجريبى فى المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة والاطمئنان على انتظام العمل بمحطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من تطويرها وكذلك متابعة خطط الشركة الخاصة بالتعامل الفورى عند حدوث أى أعطال فنية ولاسيما الأعطال الناتجة عن سقوط الأمطار.

وتفقد نائب وزير النقل وفق بيان صحفى أرصفة محطتي المرج القديمة والجديدة واطمئن على الأثر الإيجابى الناتج من تطوير محطة المرج الجديدة وما شملته من انشاء مبنى كامل مكون من دورين وتوزيع شبابيك التذاكر بهما وكذلك تخصيص شبابيك تذاكر لذوى الاحتياجات الخاصة وأثر ذلك على عدم وجود تكدس بالمحطة على الرغم من الكثافة العالية للركاب بها وكذلك اطمأن على الاثر الإيجابى الناتج عن إزدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة في تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة بين المحطتين، والوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسى وهو 75 دقيقة.

واطلع عمرو شعت على الإجرءات وخطط التعامل الفنى الفورى التى تنفذها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمجابهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، حيث أكد رئيس الشركة على انتشار فرق الطوارئ بجميع خطوط مترو الانفاق للتعامل الفوري فور حدوث أى عطل فنى مشيرا إلى الدفع بمزيد من القطارات فى أوقات الذروة لتخفيف كثافة الركاب بالمحطات فى هذه الأوقات.

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كما تفقد نائب الوزير أعمال كهربة حوش التخزين بين محطتى المرج الجديدة والقديمة وكذلك ارصفة المحطتين وشبابيك التذاكر ومنها الشبابيك المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة حيث وجه الدكتور عمرو شعت بتقديم كافة التسهيلات للركاب.

وعلى هامش الجولة صرح نائب وزير النقل إن مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وتطوير محطة المرج الجديدة بلغت تكلفته الإجمالية 600 مليون جنيه، مضيفا أن تنفيذ الازدواج وتطوير المحطة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو، حيث وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل خطة شاملة لهذا التطوير بتكلفة 30 مليار جنيه بدأتها بهذا المشروع والذي إنعكست أثارة الإيجابية بشكل واضح في تحسين الخدمة المُقدمة للركاب بالخط الأول.

واستقل نائب وزير النقل أحد القطارات من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء برمسيس توجه بعدها إلى محطة مصر برمسيس للسكك الحديدية حيث تابع انتظام العمل بالمحطة واطمئن على انتظام جداول التشغيل وتفقد ارصفة قطارات الوجهين القبلى والبحرى وشبابيك التذاكر ووجه الدكتور عمرو شعت مسئولى السكك الحديدية بالمتابعة المستمرة لحركة القطارات ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بمنظومة السلامة والأمان وانتشار كافة القيادات في مواقع التشغيل المختلفة وتقديم كافة التسهيلات للركاب مع استخدام الاذاعة الداخلية للمحطة فى الإعلان عن مواعيد القطارات إلى جانب الشاشة الإلكترونية بالمحطة.

كما تابع الدكتور عمرو شعت أعمال إعادة تأهيل المبنى المتأثر بحادث قطار محطة مصر، الذي وقع الأسبوع الماضي على رصيف 6، وذلك بعد استلام تصريح النيابة ببدء أعمال التأهيل حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات وتدابير الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الأفراد والمبنى أثناء هذه الأعمال.