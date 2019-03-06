شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء ومصابى الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وبدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية تحدث فيها عن منزلة الشهداء فى الإسلام وتكريمهم فى القرآن الكريم وما أعده الله لهم فى الأخرة جزاء لما قدموه من تضحيات فى سبيل الله والوطن، مشيراً إلى أن تكريم اليوم يبعث قيم الوفاء لأسر الشهداء والمصابين.

وألقى اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمه استهلها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن كما نقل فيها تحيات الفريق أول محمد ذكى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجميع الحضور، كما أكد أن القوات المسلحة تقف بجانب أسر الشهداء والمصابين تقديراً لما قدموه من تضحيات بأرواحهم فداءً للوطن.

كما استعرض ما تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من مساعدات ورعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ومشاركتهم فى كافة المناسبات، وفى نهاية كلمته قدم الشكر لمحافظ الغربية على تقديمه العون والدعم الدائم للجمعية.

كما ألقى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام تخليداً ووفاءً لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وابن قرية سبرباى مركز طنطا أثناء تفقده للخطوط الأمامية للقوات المسلحة بشمال الإسماعيلية عام 1969م.

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وأكد أن احتفال اليوم بتكريم شهداء الوطن وأسرهم قليل من كثير من تكريم المولى عز وجل لشهدائنا الأبرار الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، وأشار أيضاً فى كلمته إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم والرعاية لأسر شهداء المصابين من أبناء المحافظة.

وفى نهاية كلمته قدم الشكر لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وجميع القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية.

وخلال الحفل تبادل محافظ الغربية ومدير الجمعية الدروع التذكارية كما أهدى مدير الجمعية درعاً للواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير أمن الغربية، واختتم الحفل بتكريم محافظ الغربية ومدير الجمعية لآسر الشهداء والمصابين.